Т. Кусайко: Профилактика инфекционных болезней важна для сохранения здоровья граждан и обеспечения биологической безопасности государства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «круглый стол» на тему «Совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней».

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области провела «круглый стол» на тему «Совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней».

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Сенатор отметила, что распространение коронавирусной инфекции наглядно продемонстрировало значимость профилактики инфекционных болезней для сохранения здоровья и благополучия граждан и в целом обеспечения биологической безопасности государства.

«Роль иммунизации в борьбе со многими инфекционными заболеваниями неоспорима, и остается одной из самых успешных и экономически эффективных мер», — сказала парламентарий.

В то же время, сообщила Татьяна Кусайко, в условиях глобализации экономики, повышения миграционной активности населения, а также климатических изменений угрозы распространения инфекционных болезней возрастают. «По данным ВОЗ, ежегодно в мире от инфекционных болезней гибнет около 16 миллионов человек».

«Круглый стол» на тему «Совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней»

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Татьяна Кусайко

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Валерий Рязанский

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней»

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«Круглый стол» на тему «Совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней»

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В ходе выступления сенатор подробно остановилась на задачах, обозначенных в Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 г., утверждённой в октябре текущего года Правительством Российской Федерации.

Она напомнила, что по итогам «правительственного часа» с участием заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой Советом Федерации были сформулированы и приняты рекомендации в адрес исполнительных органов власти. «Среди них — дополнение Стратегии задачами по модернизации системы здравоохранения с учетом опыта работы в условиях пандемии. Также Совет Федерации выступил с предложением разработки отдельного федерального проекта по борьбе с инфекционными заболеваниями в рамках национального проекта «Здравоохранение», в который будут включены такие разделы, как развитие инфраструктуры и модернизация инфекционных медицинских учреждений, совершенствование программ подготовки и образовательных программ», — рассказала Татьяна Кусайко.

Сенатор обратила особое внимание на тенденцию снижения приверженности вакцинации и антивакцинальных настроениях в обществе. «Для решения этой проблемы необходимо, в том числе обеспечение качественной организации иммунопрофилактики населения, повышение доверия к вакцинации», — считает парламентарий.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы организации и совершенствования системы иммунопрофилактики инфекционных болезней с учетом современных вызовов, механизмы стимулирования разработки и производства в России современных вакцин, перспективы развития национального календаря профилактических прививок, а также текущие результаты прививочной кампании 2020 г.

Эксперты представили свои предложения по совершенствованию эпидемиологического надзора и управлению инфекционными заболеваниями в новых условиях.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области сенаторы Российской Федерации Юрий Архаров, АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области Елена Бибикова, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Владимир Круглый, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Ирина Петина, ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Валерий Усатюк, УсатюкВалерий Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия председатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов, специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, директор департамента медицинской помощи детям и родовспоможения Министерства здравоохранения РФ Елена Байбарина, директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Алехин, представители Министерства обороны РФ, Счетной палаты РФ, профильных научных и медицинских организаций, экспертного сообщества.

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