Source: Russia – Council of the Federation
Российские сенаторы продолжают активные контакты с зарубежными коллегами, подчеркнул парламентарий.
Член Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Российской Федерации Гезой Андреасом фон Гайром.
«Российские сенаторы продолжают активные контакты с зарубежными коллегами», — сказал Андрей Климов.
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«Проводимые нами мероприятия, в том числе и в режиме онлайн, позволяют не прерывать диалог и продолжать сотрудничество, несмотря на новые эпидемиологические вызовы», — продолжил сенатор.
Андрей Климов
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Член Комитета СФ по международным делам А.Климов провел встречу с Послом Германии в России Г. А. фон Гайром
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Член Комитета СФ по международным делам А.Климов провел встречу с Послом Германии в России Г. А. фон Гайром
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Член Комитета СФ по международным делам А.Климов провел встречу с Послом Германии в России Г. А. фон Гайром
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Член Комитета СФ по международным делам А.Климов провел встречу с Послом Германии в России Г. А. фон Гайром
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Член Комитета СФ по международным делам А.Климов провел встречу с Послом Германии в России Г. А. фон Гайром
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Одной из значимых тем беседы Андрей Климов назвал тематику стабильности и безопасности на Европейском континенте и во всем мире в целом.
Обсуждалась также международная проблематика и вопросы повестки двусторонних отношений.
Геза Андреас фон Гайр в ходе встречи высоко оценил важность взаимодействия дипломатов с представителями российского парламента.