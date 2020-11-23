Source: Russia – Council of the Federation

Российские сенаторы продолжают активные контакты с зарубежными коллегами, подчеркнул парламентарий.

Член Комитета СФ по международным делам Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Российской Федерации Гезой Андреасом фон Гайром.

«Российские сенаторы продолжают активные контакты с зарубежными коллегами», — сказал Андрей Климов.

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«Проводимые нами мероприятия, в том числе и в режиме онлайн, позволяют не прерывать диалог и продолжать сотрудничество, несмотря на новые эпидемиологические вызовы», — продолжил сенатор.

Андрей Климов

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Член Комитета СФ по международным делам А.Климов провел встречу с Послом Германии в России Г. А. фон Гайром

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Член Комитета СФ по международным делам А.Климов провел встречу с Послом Германии в России Г. А. фон Гайром

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Член Комитета СФ по международным делам А.Климов провел встречу с Послом Германии в России Г. А. фон Гайром

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Член Комитета СФ по международным делам А.Климов провел встречу с Послом Германии в России Г. А. фон Гайром

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Член Комитета СФ по международным делам А.Климов провел встречу с Послом Германии в России Г. А. фон Гайром

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Одной из значимых тем беседы Андрей Климов назвал тематику стабильности и безопасности на Европейском континенте и во всем мире в целом.

Обсуждалась также международная проблематика и вопросы повестки двусторонних отношений.

Геза Андреас фон Гайр в ходе встречи высоко оценил важность взаимодействия дипломатов с представителями российского парламента.

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