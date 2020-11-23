Source: Russia – Council of the Federation

В Вытегре при содействии сенатора создается парк «Патриот».

Создание в Вытегре парка «Патриот» — еще один важный шаг в деле воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и гордости за свою Родину, заявил заместитель Председателя СФ, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области

«Вытегорский район внес свой вклад в военную историю страны», — подчеркнул сенатор. Вытегорская земля взрастила шесть героев Советского Союза, дала стране шесть адмиралов, среди которых – знаменитый создатель подводных лодок Михаил Рудницкий.

«Отрадно, что вытегоры свято чтут память своих героев», — подчеркнул сенатор. В Вытегорском районе в годы Великой Отечественной войны велись бои с фашистскими захватчиками. В районе села Ошта 990 дней длилась Оштинская оборона. Бойцы 272–й и 368–й стрелковых дивизий, Оштинского истребительного батальона и моряки Онежской военной флотилии не позволили врагу замкнуть второе кольцо блокады вокруг Ленинграда, а также прорваться к стратегически важной водной артерии страны – Мариинской водной системе. Память об этих событиях увековечена в мемориалах «Здесь был остановлен враг» и «Скорбящая мать» в с. Ошта, памятнике «Воинам-вытегорам, погибшим в великой Отечественной войне», интерактивном музейном комплексе «Оштинский рубеж».

В Вытегре при содействии Юрия Воробьева создается парк «Патриот»

Юрий Воробьев напомнил, что военной истории нашей страны посвящен музей «Подводная лодка Б-440», поэтому идея создания на прилегающей к музею территории парка «Патриот» стала логичным развитием военно-патриотической темы.

В начале 2020 года администрация Вытегорского муниципального района обратилась к сенатору с просьбой о содействии в получении от Министерства обороны России снятой с вооружения боевой машины пехоты для установки ее в качестве первого экспоната создающегося парка «Патриот». Весной текущего года БМП передана Вытегорскому району.

Первый экспонат парка прибыл в Вытегру и занял свое место возле подводной лодки Б-440. Торжественное открытие нового военно-патриотического комплекса запланировано на весну 2021 года.

По словам Юрия Воробьева, в дальнейшем парк будет развиваться, пополняясь новыми экспонатами. В течение следующего года необходимо разработать проект, которым будут определены места установки других образцов военной техники и вооружений, предусмотрено благоустройство территории с интеграцией интерактивных элементов и военно-спортивных тренажеров.

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