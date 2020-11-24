АО «Газпром газораспределение Курган» награждено памятной медалью в честь 75-летия Победы

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 ноября 2020, 17:40

24 ноября на заседании Курганской областной Думы Акционерному обществу «Газпром газораспределение Курган» в лице генерального директора Олега Попова была вручена памятная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Награду от имени президента Российской Федерации Владимира Путина вручил главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин.

Артем Петрович в своей речи отметил, что компания получила награду за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны.

«Приоритетным направлением деятельности нашей компании является социальная направленность. Много лет мы оказываем адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в рамках всероссийской акции „Священный долг. Вечная память“, инициированной ООО „Газпром межрегионгаз“ занимаемся восстановлением памятников и обелисков Победы на территории Курганской области, проводим техническое обслуживание и ремонт мемориалов Победы с Вечным огнем», — сказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов.

Последние новости по теме

MIL OSI