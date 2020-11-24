Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации провела встречу с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела переговоры с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали.

Смотрите также

В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также межпарламентского взаимодействия, в том числе на площадке МПА СНГ и ПА ОДКБ.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия и Таджикистан – естественные стратегические партнеры, отношения которых развиваются по многим направлениям.

Глава Совета Федерации отметила важность законодательного обеспечения двусторонних связей, выразив уверенность, что визит делегации Таджикистана в Россию придаст дополнительный практический импульс парламентской дипломатии.

По словам Валентины Матвиенко, весомый вклад в развитие межпарламентского диалога вносит Комиссия по сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли, где откровенно обсуждаются и находятся пути решения возникающих вопросов. Председатель СФ считает важным активнее использовать ее потенциал. «Наша ближайшая задача – восстановление и увеличение объемов сотрудничества, затронутого пандемией».

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

1 из 14

Ильяс Умаханов

2 из 14

Андрей Клишас

3 из 14

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

4 из 14

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

5 из 14

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

6 из 14

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

7 из 14

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

8 из 14

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

9 из 14

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

10 из 14

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

11 из 14

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали

12 из 14

Рустами Эмомали

13 из 14

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

14 из 14

Председатель Совета Федерации полагает, что содействовать развитию связей двух стран будет очередной Межпарламентский форум по межрегиональному сотрудничеству, проведение которого планируется в Душанбе. Валентина Матвиенко добавила, что более 60 субъектов РФ активно поддерживают отношения с партнерами в Таджикистане.

«Россия является основным торгово-экономическим партнером Таджикистана», — подчеркнула глава верхней палаты российского парламента.

Она напомнила, что в условиях пандемии Россия оказывает Таджикистану существенную помощь, в частности, поставляя тест-системы диагностики и направляя в страну российских экспертов в области эпидемиологии.

На встрече была затронута тематика гуманитарного сотрудничества, включая образование. Председатель Совета Федерации отметила важность проектов по направлению в Таджикистан российских учителей-предметников и по строительству школ с обучением на русском языке, высказалась за налаживание работы по вопросам молодежной политики.

Среди сфер взаимодействия Председатель СФ назвала также военное сотрудничество и вопросы обеспечения региональной безопасности.

Рустами Эмомали подчеркнул, что Таджикистан придает большое значение многоплановому взаимодействию с Россией.

Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли подчеркнул важность дальнейшего развития межпарламентских связей двух стран. «Парламентское сотрудничество – базовое звено всего комплекса двусторонних отношений».

Затрагивая экономическую тематику, Рустами Эмомали отметил, что тенденция на повышение товарооборота объясняется расширением региональных связей.

Во встрече приняли участие заместитель Председателя СФ, сопредседатель от российской части Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Ильяс Умаханов, председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, руководитель Аппарата СФ Геннадий Голов.

Валентина Матвиенко и Рустами Эмомали также осмотрели фотовыставку, посвященную развитию двустороннего сотрудничества.

MIL OSI