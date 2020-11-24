В Москве прошли Суперфинал Всероссийских соревнований среди студентов по баскетболу 3х3 и Кубок «Движение вверх 3х3»

Source: Russia Ministry of Sport

В Москве в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» прошёл Фестиваль спорта «Движение вверх». Мероприятие было организовано Ассоциацией студенческого баскетбола при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Департамента спорта города Москвы.

Под эгидой Фестиваля прошли сразу два крупных турнира по баскетболу 3х3: Суперфинал Всероссийских соревнований среди студентов по баскетболу 3х3 и Кубок «Движение вверх 3х3».

В Суперфинале приняли участие лучшие 32 мужские и 32 женские команды, которые боролись за звание чемпиона России по баскетболу 3х3 среди студентов и право представлять нашу страну на международных студенческих соревнованиях по баскетболу 3х3. Чемпионом АСБ 3х3 у мужчин и, соответственно, победителем Первенства России по баскетболу 3х3 U-23 стала команда «Три звёздочки» (г. Москва), которая в финале в упорной борьбе взяла верх над командой ЛГУ им. Пушкина (г . Санкт-Петербург) со счётом 14:13. У девушек в финале команда SUITD уверенно обыграла команду ГУТИД (обе команды представляли один вуз – Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна) со счётом 21:16. Обладателями бронзовых медалей стали СЗИУ РАНХиГС (г. Санкт-Петербург) у девушек и «Гагарин» (г. Химки) у мужчин. Самыми ценными игроками Суперфинала АСБ 3×3 были признаны Сергей Козлов («Три звёздочки») и Анна Рыбина (СПбГУПТД).

Решающие матчи были показаны в прямом эфире в Интернете и на федеральном спортивном телеканале «Матч! Страна». Зрительская аудитория матчей составила несколько сот тысяч человек.

Кубок «Движение вверх 3×3» – массовый турнир по баскетболу 3х3 для всех желающих мужских и женских команд – прошёл в двух возрастных группах (2003-2006 г. р. и 2002 г. р. и старше). Победителем Кубка в младшей возрастной группе у юношей стала команда «Вершина», а у девушек – команда «Gangsters». Золотые медали Кубка в старшей возрастной группе выиграли «Красная Пахра» у мужчин и «Latinas» у девушек.

В программе Фестиваля, помимо турниров по баскетболу 3×3, прошли такие мероприятия, как: Матч друзей АСБ 3×3, конкурсы баскетбольных умений – трикшот и skills challenge, конкурс трёхочковых бросков и конкурс по броскам сверху среди лучших данкеров России. Даниил Дьяков из московского «Орлёнка» стал лучшим в реализации трёхочковых бросков, а Мирослав Елецкий из санкт-петербургского СПбГУПТД – в конкурсе бросков сверху.

Для гостей Фестиваля спорта «Движение вверх» была организована большая развлекательная фан-зона, где любой желающий мог принять участие в различных активностях.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI