В Приморском крае восстановлено теплоснабжение ещё 5 700 человек

Source: Russia Ministry of Energy

Под контролем Минэнерго России продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения потребителей во Владивостоке. Число потребителей, остающихся без тепла, снизилось до 13 500 человек с 19 200 человек. Число потребителей Приморского края, остающихся без электроснабжения, сократилось до 58 770 человек (29 населённых пунктов, в том числе Владивосток).

С 20-40 18 ноября до 17-00 20 ноября из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 30 м/с, мокрый снег), по сообщениям АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро» и Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Приморском крае, происходили отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (АО «ДРСК», входит в состав группы «РусГидро»; филиал «Приморский» АО «Оборонэнерго»; филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока).

К аварийно-восстановительным работам привлечены 104 бригады (444 специалиста и 155 единиц специальной техники).

Минэнерго России, Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) продолжают держать на особом контроле ликвидацию последствий нарушений электроснабжения в Приморском крае.

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