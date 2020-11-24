Екатерина Баращук и Виктория Мешкова – чемпионки Европы по скалолазанию, в активе сборной России семь медалей по итогам трёх соревновательных дней

Source: Russia Ministry of Sport

С 21 по 28 ноября в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой проходит Чемпионат Европы по скалолазанию. По итогам трёх соревновательных дней российские спортсмены завоевали две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Россиянки заняли весь пьедестал почёта в дисциплине «скорость»: «золото» выиграла Екатерина Баращук, «серебро» – Елизавета Иванова, «бронзу» – Юлия Каплина. При этом в квалификации Юлия Каплина в десятый раз обновила мировой рекорд в скорости, преодолев 15-метровую трассу за 6,964 секунды.

В мужских соревнованиях на скорость серебряным призёром стал россиянин Лев Рудацкий. Победил украинец Даниил Болдырев. Бронзовая награда досталась поляку Марчину Дзенски.

В женских соревнованиях в дисциплине «боулдеринг» первенствовала россиянка Виктория Мешкова. Серебряным призёром стала представительница Бельгии Хлоя Колье, бронзовым – сербка Стася Гейо.

У мужчин в боулдеринге российские скалолазы заняли две ступени пьедестала почёта: «серебро» взял Сергей Лужецкий, «бронзу» – Николай Яриловец. Чемпионом Европы стал словенец Йерней Крюдер.

По ходу турнира также будут разыграны медали в дисциплинах «трудность» и «многоборье».

Чемпионат Европы в Москве является последним отборочным мероприятием для европейских скалолазов на Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония), которые состоятся в 2021 году. По одной путёвке у мужчин и женщин будут разыграны по итогам многоборья. Борьба за них началась с первых дней турнира: по результатам выступления в отдельных дисциплинах (скорости, боулдеринге и трудности) определятся по двадцать сильнейших скалолазов-универсалов, которые будут допущены до квалификации многоборья. Чемпионы Европы в многоборье будут названы впервые в истории.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских скалолазов с завоеванием медалей на Чемпионате Европы и желает дальнейших успехов и побед!

Фото: Леонид Жуков / Федерация скалолазания России

Пресс-служба Минспорта России

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