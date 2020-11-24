Жителя Новгородской области оштрафовали по административному делу за самовольное подключение к газовым сетям

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 ноября 2020, 17:35

Жителю п. Крестцы Новгородской области по факту совершения административного правонарушения — самовольного подключения к газовым сетям проточного водонагревателя Новгородский мировой суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 5000 руб.

В сентябре этого года абонент грубо нарушил правила безопасного использования газа — у себя дома самовольно установил газовый водонагреватель. Неквалифицированные действия, технологические нарушения привели к гидрозакупорке во внутридомовом газопроводе. В результате аварийной ситуации прервалось газоснабжение 14 квартир многоэтажного дома п. Крестцы. Благодаря оперативным действиям аварийной бригады АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», закупорка была устранена, газоснабжение жилого дома восстановлено в кратчайшие сроки.

По факту инцидента на место происшествия была вызвана полиция и составлен протокол об административном правонарушении. В отношении виновника возбуждено административное дело по признакам, предусмотренным ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». После рассмотрения мировым судьей административного дела о правонарушении виновнику назначен штраф. Кроме того, нарушителю предъявлены к возмещению расходы газораспределительной компании по устранению аварийной ситуации и восстановлению газоснабжения.

Компания АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» напоминает абонентам, что в соответствии с законодательством, работы по подключению бытового газового оборудования, его перемещению, замене, техническому обслуживанию и ремонту должны проводить только работники специализированных организаций на основании договора на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования.

Справка

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания обеспечивает бесперебойное снабжение потребителей Новгородской области природным газом, оказывает услуги по техническому обслуживанию и ремонту и замене внутридомового/внутриквартирного газового оборудования.

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