Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#НИИ СК#Главное#Байтерек#Союз-5#Космодромы#Байконур24.11.2020 08:24

Завершился второй этап исследовательских работ на объектах «Байтерека»

На космодроме Байконур завершен второй этап исследовательских работ на объектах космического ракетного комплекса «Байтерек». Рекогносцировочной комиссией был осмотрен стартовый и технический комплексы на площадке № 42 и № 45, предназначенные для пусков перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Все агрегаты и системы, здания и сооружения тщательно обследованы, а предложения комиссии по модернизации будут отражены в актах технического состояния.

Несмотря на напряженный график, специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и других организаций российской ракетно-космической отрасли посетили мемориальный комплекс на площадке № 41 космодрома. В 1960 году при подготовке к первому испытательному пуску на этом стартовом комплексе межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошел несанкционированный запуск двигателя второй ступени. Тогда в результате пожара погибло более 100 человек.

С памятным словом выступил главный конструктор Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П. Бармина (филиал ЦЭНКИ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Рашид Яхин, который напомнил присутствующим о цене ошибки в ракетной отрасли, а также отметил, что одним из приоритетных направлений деятельности ЦЭНКИ является повышение качества и надежности испытаний ракетно-космической техники и безопасности проведения технологических операций на стартовых, технических и заправочных комплексах.

Перед собравшимися также выступил ветеран космодрома Байконур, специалист Космического центра «Южный» (филиал ЦЭНКИ, входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос») Иван Королев. По окончании митинга прошла церемония возложения цветов к вечному огню в память о погибших ракетчиках.

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