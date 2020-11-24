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#ЦПК#Главное#ОКП#Набор 2018#Пилотируемая космонавтика24.11.2020 17:54

Кандидаты в космонавты сдают Государственный экзамен

24 и 25 ноября 2020 года в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина у группы кандидатов в космонавты-испытатели набора 2018 года проходит Государственный экзамен. Итоговое испытание позволяет определить уровень теоретических знаний и практических навыков, полученных кандидатами за время двухлетнего курса общекосмической подготовки.

Сегодня в 9 утра к сдаче Государственного экзамена приступили Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин и Алексей Зубрицкий. Завтра итоговое испытание предстоит пройти Сергею Микаеву, Кириллу Пескову, Олегу Платонову и Евгению Прокопьеву.

Перечень вопросов, входящих в 12 билетов Государственного экзамена, утверждается начальником ЦПК и заранее выдается кандидатам в космонавты для подготовки. Каждый экзаменационный билет включает в себя четыре вопроса по следующим направлениям программы общекосмической подготовки:

подготовка по теоретическим основам космонавтики;

техническая подготовка по конструкции, бортовым системам и оборудованию пилотируемых космических аппаратов;

основы научно-прикладных исследований и экспериментов в космических полетах;

подготовка к внекорабельной деятельности.

Во время выступления экзаменуемые использовали бортовую документацию и наглядные пособия. Курс общекосмической подготовки у Константина Борисова, Александра Горбунова, Александра Гребенкина, Алексея Зубрицкого, Олега Платонова, Сергея Микаева, Евгения Прокопьева и Кирилла Пескова начался осенью 2018 года. За два года кандидаты в космонавты прошли в ЦПК обучение по программе, включающей:

техническую подготовку по бортовым системам и оборудованию пилотируемых космических аппаратов;

изучение основ научных исследований и экспериментов;

подготовку к внекорабельной деятельности;

подготовку к действиям при посадке в экстремальных условиях различных климатогеографических зон;

медико-биологическую подготовку;

специальную летную и парашютную подготовки,

физическую подготовку, правовое регулирование деятельности космонавтов, изучение английского языка.

Подведение итогов и оценка выступлений кандидатов в космонавты-испытатели состоятся завтра после окончания второго экзаменационного дня. В состав Межведомственной комиссии по приему Государственного экзамена вошли представители Центра подготовки космонавтов, Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва, Центра имени М.В. Хруничева и Института медико-биологических проблем РАН.

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