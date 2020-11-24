Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#МКС-64#Космический урок#Музей космонавтики24.11.2020 15:21

Космический урок: «Жизнь без давления и тяготения»

Завтра, 25 ноября 2020 года, в прямом эфире в 11:00 по московскому времени с борта Международной космической станции космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков проведут космический урок биологии по теме «Жизнь вне давления и тяготения». На связи из студии Музея космонавтики в Москве будут Елена Кондакова, Герой России, лётчик-космонавт, и Вячеслав Ильин, заведующий Отделом санитарно-гигиенической безопасности человека в искусственной среде обитания, заведующий лабораторией микробной экологии человека Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, профессор.

Во время прямого эфира будет организовано подключение со школьниками из города Омска, Иркутска, Королёва и Санкт-Петербурга. Космонавты расскажут о том, какие трудности испытывает организм во время космического полёта и ответят на вопросы ребят. Также зрители и участники урока получат представление о том, как меняется жизнедеятельность живого организма в условиях невесомости, возможна ли жизнь за пределами космической станции и узнают о том, какие физиологические изменения происходят во время пребывания на станции.

Видеотрансляции космических уроков Госкорпорации «Роскосмос», которые проходят на площадке московского Музея космонавтики посмотрели более 280 000 человек. В рамках проекта «Космический урок» уже прошло три урока — физкультуры, естествознания и физики, во время которых школьники успели провести в прямом эфире вместе с космонавтами, находящимися на борту Международной космической станции, 9 тематических экспериментов. В уроках приняли участие более 100 школьников из 9 городов России (Москва, Королёв, Звёздный городок, Байконур, Иркутск и другие). В ноябре и декабре запланировано ещё два урока.

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