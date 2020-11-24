Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы и эксперты обсудили перспективы внедрения современных цифровых технологий в работу этой отрасли.

В Совете Федерации прошло заседание «круглого стола» на тему «О перспективах внедрения в работу рыбохозяйственного комплекса современных цифровых технологий». Мероприятие провела член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края

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«Мы уделяем большое внимание развитию законодательства в области рыболовства, рассматривая отрасль как одну из передовых и экспортоориентированных отраслей экономики России», — заявила сенатор, открывая заседание. За время реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» сформировались условия для масштабной системной цифровой трансформации отраслей и секторов экономики.

Как отметила Людмила Талабаева, экономическое развитие России, как и мировой экономики, в 2020 г. определялось, в том числе, эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. Одной из главных мер борьбы с эпидемией стало социальное дистанцирование, ограничение или прекращение контактов между людьми.

Цифровизация может стать драйвером технологического прорыва, роста производительности труда во многих секторах экономики, в том числе и рыбной отрасли

По словам парламентария, переход предприятий и организаций на такую работу создает предпосылки для ускоренной цифровизации как в государственном, так и в частном секторе. «Цифровизация может стать драйвером технологического прорыва, роста производительности труда во многих секторах экономики, в том числе и рыбной отрасли».

Людмила Талабаева проинформировала, что в адрес Совета Федерации и профильного Комитета палаты поступало обращение президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева. В числе мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы рыбопромыслового флота, поставок продукции на внутренний рынок, названо внедрение электронного промыслового журнала. Комитет СФ поддержал это предложение.

«В настоящее время в соответствии с нормами Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов выдается в отношении каждого судна, осуществляющего рыболовство», — пояснила сенатор. Подлинники разрешений и документы, позволяющие установить внесение в них изменений, должны находиться на каждом судне, а также у лиц, осуществляющих вылов таких водных биоресурсов без использования судов.

Людмила Талабаева

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Рыжиков

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Людмила Талабаева

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«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Введение электронного формата выдачи разрешений и ведения промыслового журнала повысит качество и эффективность учета освоения водных биоресурсов, упростит передачу судовых суточных донесений, позволит оперативно вносить изменения и дополнения в разрешения на добычу водных биоресурсов. Это сэкономит затраты рабочего времени и транспортные расходы на доставку разрешений, облегчит ведение документации о промысловой деятельности рыбохозяйственных предприятий», — считает сенатор.

Кроме того, по мнению законодателя, это значительно упростит работу по выдаче разрешений территориальным управлениям Росрыболовства, позволит исключить затраты на приобретение бланка разрешения на вылов водных биоресурсов, которые являются документами строгой отчетности, имеют учетные серию и номер. «По информации Минсельхоза России, такой законопроект разработан и в сентябре этого года внесен в Правительство РФ. Наш Комитет готов обеспечить сопровождение его дальнейшего продвижения», — заверила Людмила Талабаева.

Сенатор также обратила внимание, что Комитет последовательно выступает в поддержку законодательства, направленного на повышение эффективности предупреждения, сдерживания и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. «Незаконный вылов порождает также серьезные социальные и экономические проблемы: законные участники промысла недополучают квоты на соответствующие ресурсы, в бюджет не поступают необходимые платежи, сокращаются возможности рационального хозяйствования, что в свою очередь влияет на наличие рабочих мест, население не получает доступной и разнообразной рыбной продукции, являющейся важнейшим источником питания», — пояснила она. «В этой связи применение цифровизации в области контроля может существенно повысить его эффективность, а также, возвращаясь к современным условиям, исключить излишние контакты».

Сенатор обратила внимание, что законодательной основой закона о рыболовстве фактически сразу было установлено требование о необходимости наличия технических средств контроля, передающих в автоматическом режиме данные о местоположении судна, о его улове на судах рыбопромыслового флота. Безусловно, установка на судах рыбопромыслового флота дополнительных средств технической аудио- и видеофиксации, а также средств дистанционного доступа к необходимой информации, будет способствовать повышению эффективности контроля за рыболовством.

Как отметила Людмила Талабаева, выполнение задачи прослеживаемости уловов будет способствовать повышению эффективности контроля, упрощению представляемой хозяйствующими субъектами, статистической и иной отчетности, возможности формирования на основе цифровых платформ необходимых для пользователей электронных документов в режиме «одного окна».

В мероприятии приняли участие директор Департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Министерства сельского хозяйства России Евгений Кац, представители Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Росрыболовства, экспертного и профессионального сообщества.

«По нашему мнению, в отрасли должен быть план мероприятий, «дорожная карта» развития цифровизации в рыбохозяйственном комплексе, которые должны основываться преимущественно на отечественных разработках и программном обеспечении. В связи с этим предлагаем Минсельхозу России и Росрыболовству подумать над таким документом», — сказала Людмила Талабаева, подводя итоги обсуждения.

По ее словам, при этой работе очень важно обеспечить создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной структуры обработки и хранения данных, гарантирующих защиту интересов государства и бизнеса.

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