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#Роскосмос#Главное#Конкурс#Космос24.11.2020 16:00

Открытие XL Всероссийского молодёжного конкурса «Космос»

Госкорпорация «Роскосмос» 23 ноября 2020 года приняла участие в торжественной церемонии открытия финала XL Всероссийского молодёжного конкурса исследовательских работ и инженерных проектов «Космос», посвящённого памяти лётчика-космонавта А.А. Сереброва. В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией конкурс проходит в дистанционном формате на базе Технологического университета в городе Королёв. В этом году в финал конкурса «Космос» вышли 65 проектов от участников из разных регионов России.

В ходе онлайн-трансляции участников приветствовали директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, лётчик-космонавт, Герой России, руководитель Всероссийского молодёжного аэрокосмического общества «Союз» Александр Лазуткин, космонавт Роскосмоса, Герой России Андрей Борисенко и ректор Технологического университета Алексей Щиканов. Они пожелали юным учёным удачи в конкурсе и космических побед.

Настоящим подарком для всех участников и гостей церемонии открытия стала запись традиционного обращения лётчика-космонавта, Героя Советского Союза Александра Сереброва. В конце торжественного открытия Алексей Щиканов, Александр Лазуткин и победитель одной из секций конкурса 2019 года, студент Технологического университета Богдан Коротчиков торжественно дали старт конкурсу, нажав на символическую кнопку.

В последующие два дня финалистам конкурса «Космос» предстоит защищать свои исследовательские проекты в режиме видеоконференции. Оценивать работы молодых учёных будут профессора Технологического университета, специалисты дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос», Центра управления полётами ЦНИИмаш и космонавты отряда Роскосмоса. Итоги конкурса будут подведены в среду, 25 ноября 2020 года, тогда же будут озвучены имена победителей этого года.

Организатором конкурса «Космос» является Технологический университет при поддержке государственной корпорации «Роскосмос» и Всероссийского молодёжного аэрокосмического общества «Союз».

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