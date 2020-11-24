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#ИСС Решетнева#Решетнёвские чтения#Главное24.11.2020 13:49

Состоялись Решетнёвские чтения – 2020

Состоялась XXIV Международная научно-практическая конференция «Решетнёвские чтения», посвящённая памяти генерального конструктора ракетно-космических систем, основателя компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), академика Михаила Федоровича Решетнёва.

Научные чтения по вопросам разработки и создания космической и авиационной техники были приурочены ко дню рождения учёного и разработчика спутниковых систем связи, навигации и геодезии Михаила Решетнёва, со дня рождения которого 10 ноября 2020 года исполнилось 96 лет. В этом году конференция, организованная Сибирским государственным университетом науки и технологий и компанией ИСС, впервые прошла в заочно-дистанционном формате. Она открылась пленарным заседанием, прямая трансляция которого была доступна для всех участников чтений.

«Научно-практическая конференция „Решетнёвские чтения“ — признанное место встречи учащейся молодёжи и маститых учёных, — подчеркнул в своём выступлении генеральный директор компании ИСС, доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии наук Николай Тестоедов. — За 24 года пройден путь от нескольких тематических лекций до конференции международного уровня, значимость которой непрерывно возрастает, а тематика — расширяется. Не случайно её труды печатаются в издании ВАК».

На участие в работе конференции было подано около 570 заявок. Доклады с результатами исследований от сотрудников предприятий авиакосмической отрасли, вузов и научных учреждений были представлены в рамках 31 тематической секции. Все они будут опубликованы в сборнике конференции.

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