С. Фабричный: Необходимо развивать сотрудничество молодых изобретателей стран Евразийского экономического союза

Source: Russia – Council of the Federation

В мае будущего года в Великом Новгороде пройдет Ассамблея молодых изобретателей ЕАЭС, сообщил сенатор.

Коллегия Роспатента поддержала инициативу Новгородского отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) о проведении в мае будущего года в Великом Новгороде Международной ассамблеи молодых изобретателей стран Евразийского экономического союза. Об этом по итогам заседания Коллегии сообщил представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Новгородской области, член Совета по вопросам интеллектуальной собственности при СФ Сергей Фабричный. ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области

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«Цель Ассамблеи – объединить и поддержать молодых ученых стран ЕАЭС усилить региональную систему изобретений и промышленных образцов. Она должна войти в число лидеров по количеству регистрируемых новых разработок», — рассказал сенатор.

По его словам, проведение Ассамблеи поддержали Фонд публичной политики им. Горчакова и Россотрудничество. Заявка Новгородского отделения ВОИР рассматривается Фондом президентских грантов.

«К нам собираются приехать изобретали из регионов России, Киргизии, Беларуси, Казахстана и Армении. Уже готова предварительная программа трехдневной Ассамблеи: планируется проведение лекций, знакомство с проектами участников, мастер-классы. Главной площадкой станет Новгородский университет», — отметил Сергей Фабричный.

Он напомнил, что мероприятия такого уровня уже проводились в Новгородской области в 2018 и 2019 годах. Изобретатели, представители Всемирной организации интеллектуальной собственности, Совета Федерации, Роспатента, обсуждали в Великом Новгороде проблемы охраны интеллектуальной собственности, законодательные решения и сотрудничество в этой сфере. «Будущая Ассамблея продолжит это взаимодействие».

По словам парламентария, мероприятие в 2021 году может стать учредительным, и в дальнейшем Ассамблеи молодых ученых ЕАЭС будут проводиться ежегодно в Великом Новгороде и в других городах стран-участниц экономического союза.

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