Source: Russia – Council of the Federation

Победителем национального конкурса «Российское дерево года – 2020» выбран древний платан, произрастающий в дагестанском Дербенте.

Председатель программного комитета Всероссийского конкурса «Российское дерево года», член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай провела встречу, на которой обсуждались итоги проведения на территории российских регионов Всероссийского конкурса «Российское дерево года».

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Сенатор рассказала, что конкурс проводится в рамках Всероссийской программы «Деревья – памятники живой Природы». Цель программы — поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность для Российской Федерации, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование единого Национального реестра старовозрастных деревьев России, экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Цель программы — поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность для Российской Федерации

Татьяна Гигель отметила, что этот конкурс проводится в стране с 2017 г. и является национальным отборочным этапом международного конкурса «Европейское дерево года». Сенатор считает, что проведение подобных мероприятий очень важно для сохранения старовозрастных деревьев России и природного наследия нашей страны в целом.

Парламентарий напомнила о том, какие деревья были выбраны ранее. Так, победителем национального конкурса «Российское дерево года – 2017» стал дуб черешчатый, произрастающий в Белгородской области, в поселке «Дубовое». В 2018 г. звание «Главное дерево страны» завоевал могучий дуб, произрастающий в Московской области на территории Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево». В 2019 г. победителем стал тополь лавролистный, произрастающий в Республике Калмыкия.

Татьяна Гигель сообщила, что в этом году путем открытого голосования победителем национального конкурса «Российское дерево года – 2020» из 12-ти претендентов стал древний платан, произрастающий в городе Дербенте Республики Дагестан. Это дерево и будет представлять Россию в феврале 2021 г. на международном конкурсе «Европейское дерево года – 2021».

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