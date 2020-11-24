Т. Кусайко: Мурманская область реализует эффективную социальную поддержку семей с детьми

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор оценила опыт Мурманской области, представленный на II Всероссийской онлайн-конференции «Десятилетие детства: достижения, проблемы, перспективы».

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области рассказала, что на состоявшейся в Москве II Всероссийской онлайн-конференции «Десятилетие детства: достижения, проблемы, перспективы» регион представил свой опыт работы по вопросам семей с детьми.

Мероприятие, организованное Министерством просвещения РФ, прошло совместно с рабочими группами Координационного совета при Правительстве РФ по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства.

Как отметила Татьяна Кусайко, повышение благосостояния семей с детьми является приоритетом в социальной политике, проводимой регионом. Это направление включает 19 различных мероприятий.

«К федеральным льготам в Мурманской области добавлены региональные. Молодые мамы, родившие впервые до 26 лет, получают ежемесячное пособие в размере 14 тысяч рублей вне зависимости от уровня дохода», — сказала сенатор.

С начала 2020 года взамен полагающегося земельного участка многодетные семьи могут получить единовременную выплату в размере 340 тысяч рублей. Таким правом воспользовались уже 146 семей

Она обратила внимание, что решением властей региона расширены направления расходования материнского капитала. «Также с начала 2020 года взамен полагающегося земельного участка многодетные семьи могут получить единовременную выплату в размере 340 тысяч рублей. Таким правом воспользовались уже 146 семей», — продолжила Татьяна Кусайко.

По словам сенатора, для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки на отдых детей предоставляются бесплатно. Также семьи с низким уровнем дохода могут воспользоваться целевыми выплатами в рамках социального контракта.

«В период, связанный с пандемией, правительством Мурманской области предпринят комплекс мер социальной поддержки граждан, воспитывающих детей и потерявших работу после введения ограничительных мер», — добавила законодатель.

Кроме того, отметила Татьяна Кусайко, в регионе действует программа по переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также неработающих женщин, имеющих детей дошкольного возраста.

«Семьи с детьми и дети традиционно являются одной из основных целевых групп социальной политики. Это обусловлено как общегуманитарными задачами, так и важностью инвестиций в человеческий капитал для дальнейшего развития страны: уровень жизни, качество питания, здоровье и образование в детском возрасте влияют на социальный и экономический потенциал человека на протяжении всей его жизни», — подчеркнула сенатор.

«Представленный опыт в рамках Конференции показывает, что Мурманская область реализует эффективную социальную поддержку семей с детьми», — заключила Татьяна Кусайко.

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