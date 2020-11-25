Антон Инюцын: «За прошедшие годы фестиваль #ВместеЯрче перерос в социальное движение»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 25 ноября. – В 2020 году исполнилось пять лет Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. О том, как фестиваль стал широкомасштабным движением, в интервью «Российской газете» рассказал Антон Инюцын.

«За прошедшие годы фестиваль перерос в социальное движение, которое не имеет никаких регуляторов, кроме интереса людей и компаний к самой идее – жить, думая о дне будущем. Под лозунгом «Вместе – ярче!» объединились школы и детские сады, вузы и колледжи, библиотеки и дома культуры, экологические организации, бизнес и чиновники разных ведомств и уровней. Мероприятия фестиваля с августа по октябрь проходят во всех регионах России, в том числе и в нынешний сложный год. Такого масштаба пять лет назад никто не ожидал», – сказал замминстра.

Антон Инюцын отметил, что за пять лет выросла информированность людей и изменилась культура потребления энергоресурсов. В частности, по данным ВЦИОМ, число семей, в которых экономят энергоресурсы (свет, газ, воду, тепло), выросло вдвое. Ежегодно в мероприятиях фестиваля принимают участие около 3,5 миллиона школьников, сотни тысяч дошкольников, более 350 учебных учреждений.

«На практике внедряются энергосберегающие и экологически чистые технологии как на работе и дома, так и в целом в ТЭК. Почти в каждом подъезде теперь используются светодиодные лампы, люди устанавливают многотарифные счетчики, энергосберегающие стеклопакеты и бытовую технику, начинают сортировать мусор. Энергетики за пять лет построили для России энергоэффективных экологичных мощностей на 26 миллионов киловатт, а расходы топлива на киловатт-час снизили на 6%. Много сберегается в неф­тегазовой отрасли», – добавил он.

Замминстра также рассказал, что большое развитие получило экологичное моторное топливо – природный газ. В 2019-2020 годах значительно ускорилось строительство заправочной инфраструктуры, обеспечена возможность льготного переоборудования транспорта на природный газ для МСП, самозанятых и населения. Это позволяет на 30-35% снизить объем выбросов в атмосферу и значительно, на 60-65%, снизить затраты владельцев автомобилей по сравнению с бензином и дизелем. Но это требует информированности населения и бизнеса.

Полная версия интервью: https://minenergo.gov.ru/node/19439

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