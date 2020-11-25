Source: Russia – Council of the Federation

По инициативе сенатора в Астрахани прошла региональная конференция, посвящённая вопросам обеспечения младших школьников горячим бесплатным питанием.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области стал инициатором проведения в Астрахани региональной конференции, посвящённой вопросам обеспечения младших школьников горячим бесплатным питанием.

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В мероприятии приняли участие руководители областного министерства образования, представители аппарата Уполномоченного по правам ребёнка, Общественной палаты региона, Астраханского государственного медицинского университета, регионального управления Роспотребнадзора, областных министерств здравоохранения и сельского хозяйства и рыбной промышленности, индивидуальные предприниматели, руководители общеобразовательных организаций.

«Поручение Президента Российской Федерации по организации в российских школах бесплатного горячего питания для младшеклассников должно быть выполнено на всей территории нашей страны. Причем не формально, а с пониманием ответственности общества и государства за здоровье наших детей», — отметил Александр Башкин.

Участники конференции рассказали, что в Астраханской области регулярно проводятся проверки образовательных организаций членами Общественной палаты и регионального отделения Общероссийского народного фронта. Помогают с мониторингом и родители школьников.

«Во всех школах разработаны положения о родительском контроле, сформирован состав специальных комиссий. Акты о проверках размещаются на сайтах учреждений, где каждый родитель может с ними ознакомиться», – сообщила и. о. председателя Общественной палаты региона Нина Коннова.

По ее словам, выявлять пробелы в организации бесплатного питания школьников начальных классов помогает работа «горячих линий» Министерства образования и науки региона и ОНФ. Обращения родителей помогают специалистам оперативно реагировать на жалобы астраханцев, выявлять недочёты и улучшать уровень организации питания младшеклассников.

Кроме того, за качеством приготовленных блюд в школьных столовых регулярно следят сотрудники Управления Роспотребнадзора по Астраханской области. Ведомством проводятся внеплановые проверки образовательных организаций и поставщиков пищевых продуктов.

На конференции также обсуждались вопросы формирования правильного пищевого поведения у детей, использования товаров местных производителей в системе школьного питания и др.

«Материалы конференции будут обобщены и использованы в организуемой 1–2 декабря в Саранске федеральной конференции Министерства просвещения Российской Федерации», — сказал Александр Башкин, подводя итоги мероприятия.

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