Восстановлено энергоснабжение более 50 тысяч потребителей в Приморье

Source: Russia Ministry of Energy

Под непосредственным контролем представителей Минэнерго России восстановлена работа линии 110 кВ Патрокл – Голдобин, которая нужна для подачи электроэнергии в Первомайский район Владивостока.

Линию собрали и дали заявку на постановку под напряжение в 07-42 по местному времени (00-42 мск). Были подключены подстанции 110 кВ Голдобин, Улисс, Чуркин и подстанция 35 кВ Рыбный. В 09-50 (02-50 мск) началась подача электроэнергии в жилые дома Первомайского района.

По состоянию на 10-00 (03-00 мск) 25 ноября восстановлено энергоснабжение более чем 50 000 потребителей Приморского края. При координации специалистов Минэнерго России продолжаются восстановительные работы для 6 550 потребителей в шести населенных пунктах.

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