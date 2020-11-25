В «Газпром газораспределение Чебоксары» организована выездная поверка счетчиков

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

25 ноября 2020, 14:30

С начала года специалистами лаборатории метрологии АО «Газпром газораспределение Чебоксары» проведены испытания свыше 2000 стыков стальных и полиэтиленовых газопроводов, выполнено контрольное комплексное приборное обследование 25 км стальных подземных газопроводов. Также проведена поверка более 9,5 тысяч бытовых приборов учета газа. Поверка счетчиков проводится как в самой лаборатории, так и силами двух мобильных бригад на специально оборудованных автомобилях. Выезд передвижных лабораторий осуществляется по согласованному графику в соответствии с заявками абонентов.

«В условиях пандемии лаборатория метрологии работает в штатном режиме. Количество обращений абонентов не снижается. Все работники АО „Газпром газораспределение Чебоксары“ строго соблюдают требования по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и обслуживают граждан в соответствии с требованиями Роспортебнадзора», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов.

Справка

Лаборатория метрологии — одно из структурных подразделений АО «Газпром газораспределение Чебоксары». Аккредитована на проведение поверки средств измерений и аттестована для проведения исследований по разрушающим и неразрушающим методам, видам контроля сварных соединений.

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