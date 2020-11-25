Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ выступила на заседании Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана.

Визит делегации парламентариев Таджикистана в Москву – свидетельство обоюдной заинтересованности в расширении и укреплении дружеских отношений между странами, подчеркнула Председатель СФ Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Глава верхней палаты российского парламента открыла заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

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Председатель Совета Федерации считает, что роль парламентского диалога в период мировой «турбулентности», обострения региональных конфликтов, негативных экономических последствий пандемии только возрастает.

Роль парламентского диалога в период мировой «турбулентности», обострения региональных конфликтов, негативных экономических последствий пандемии только возрастает

По мнению Валентины Матвиенко, межпарламентская Комиссия – эффективный механизм, в рамках которого возможно вырабатывать конкретные инструменты сотрудничества во многих сферах.

Говоря об экономическом взаимодействии, Председатель Совета Федерации подчеркнула, что на протяжении нескольких лет Россия занимает лидирующее место среди внешнеторговых партнеров Таджикистана. Сейчас, по ее мнению, учитывая влияние пандемии, важно обратить внимание на гармонизацию законодательства по поддержке бизнеса, в том числе малого и среднего, и совместных предприятий. «Должны быть четкие и неизменяемые правила, максимально идентичные в двух странах».

Большое значение, добавила Валентина Матвиенко, в укреплении партнерских отношений России и Таджикистана имеет гуманитарное сотрудничество — особенно в сфере культуры, образования и молодежной политике. «Если не будем заниматься молодежью, то эту нишу займут другие силы, в том числе радикальные. Мы должны работать на опережение и организовывать как можно больше совместных молодежных проектов».

Председатель Совета Федерации назвала необходимым дальнейшее совершенствование нормативной базы и предложила синхронизировать действия парламентов в ратификации документов, затрагивающих двусторонние отношения.

Валентина Матвиенко выступила за системную координацию усилий законодателей России и Таджикистана на международных парламентских площадках, в частности, в Межпарламентском союзе, ПА ОДКБ, ПАСЕ.

Особо глава верхней палаты российского парламента отметила сотрудничество в рамках Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. «Если раньше БДИПЧ ОБСЕ заранее готовила доклады по выборам странах СНГ с серьезной критикой, то сейчас представлена альтернативная точка зрения в лице миссии МПА СНГ».

Председатель Совета Федерации напомнила, что период с 2020 года по 2040 год объявлен в Таджикистане двадцатилетием обучения и развития естественных, точных и математических наук. По ее мнению, это еще один повод для взаимодействия парламентариев и возможность обсудить проекты по расширению сети филиалов российских вузов в Республике, провести обмен высокими технологиями, в том числе в сфере здравоохранения.

Валентина Матвиенко затронула тематику празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее важность для всех народов, проживающих на постсоветском пространстве. «Наследие Отечественной войны – это наследие всего человечества. Но память коротка, и в ряде стран мы видим возрождение неонацизма, появление новых угроз в этой сфере. Поэтому эта тема должна быть перманентной в наших отношениях».

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Ильяс Умаханов

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Лилия Гумерова

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Ильяс Умаханов

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Рустами Эмомали

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Олег Мельниченко

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Заседание Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан

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Глава Совета Федерации пригласила членов Комиссии принять участие в подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которую планируется провести в мае 2022 года в России. «Это должно быть обсуждение на высоком уровне», — подчеркнула она, отметив, что выработанные в ходе конференции решения будут иметь большое значение для всего мира.

Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали добавил, что взаимодействие парламентариев двух стран в рамках Комиссии имеет большой потенциал для дальнейшего поступательного развития.

По его мнению, общей задачей становится оказание содействия в укреплении торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, в развитии контактов деловых кругов, в гармонизации законодательств по внешнеторговым, таможенным, банковским вопросам, оптимизации отношений в сфере трудовой миграции.

Заместитель Председателя СФ, сопредседатель от российской части Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан сделал краткий обзор основных направлений российско-таджикистанского межпарламентского сотрудничества.

Сенатор, касаясь темы миграционной политики, указал, что несколько сотен тысяч граждан Таджикистана, которые трудятся на российской территории, вносят существенный вклад в экономическое и социальное развитие России. Он напомнил, что на ближайшие годы предполагается принципиально реформировать работу миграционных режимов.

По словам Ильяса Умаханова, поставлены также задачи формирования понятных миграционных правил, повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счет более широкого внедрения современных информационных технологий в процедуры предоставления госуслуг и осуществления госконтроля. Парламентарии, добавил он, должны воплотить эти задачи во взвешенные законодательные решения.

Комиссия будет осуществлять парламентское содействие и контроль в законодательном урегулировании вопросов гармонизации законодательств России и Таджикистана в миграционной сфере.

На встрече речь шла о подготовке 7-го Межпарламентского форума «Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества» и девятого заседания Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана.

Участники заседания обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество России и Таджикистана. Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан отметила эффективность реализации проекта «Русский учитель за рубежом», сообщив, что количество его участников увеличилось с 29 человек в 2017 году до 50 в 2020/21 учебном году. По словам сенатора, не менее плодотворно развивается сотрудничество двух стран в сфере среднего профессионального и высшего образования.

В сфере культуры, добавила Лилия Гумерова, актуальными остаются вопросы сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел. Сенатор считает, что странам был бы полезен позитивный опыт, принимаемые меры, в том числе законодательные для развития региональных брендов, сохранения культурного наследия.

В заседании также приняли участие председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области члены Комиссии и заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области первый заместитель Министра просвещения РФ Дмитрий Глушко, заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубков.

В рамках встречи сопредседатели подписали План работы Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистан на 2021 год.

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