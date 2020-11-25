Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орленок25.11.2020 16:31

В «Орленке» завершилась тематическая смена «Профильные техноотряды»

Три недели для 100 участников профильной смены из четырех регионов России на базе лагеря «Звездный» Всероссийского детского центра «Орленок» подошли к концу. В рамках тематической профориентационной смены все участники получили уникальную возможность пройти обучение по 8 компетенциям WorldSkills под руководством опытных экспертов и наставников, стать участниками Фестиваля компетенций Skills Days, показать полученные навыки, сдав демонстрационный экзамен по выбранной компетенции, и получить долгожданный skills-passport.

Ребята стали не только частью образовательного процесса, но и смогли познакомиться с интересными людьми, профессионалами своего дела. Так, в лагере состоялась встреча с лётчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации Валерием Токаревым, который не только провел мотивационную лекцию и ответил на вопросы школьников, но и посетил рабочие площадки, включая компетенцию «Физическая культура, спорт и фитнес», которая оказалась ему очень близка. На церемонии закрытия, состоявшейся 24 ноября 2020 года, всех участников приветствовали представители индустриальных партнеров и лагеря, а также педагогический коллектив смены.

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«Я уверен, что каждый из вас получил для себя что-то новое: новые компетенции, новые знания и новые знакомства с интересными людьми, расширил свой горизонт познания о космонавтике и о других сферах деятельности. Надеюсь, что каждый из вас сделает правильный профессиональный выбор», — отметил директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

Лучших участников по итогам проведенных демонстрационных экзаменов по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», «Интернет-маркетинг» и «Рекрутинг» наградили сертификатами, позволяющим стать членами сборной команды Роскосмоса в национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021, а призеров отметили памятными подарками и призами от Госкорпорации.

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