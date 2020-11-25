В регионах страны проходят отборочные этапы для участия в Первом Фестивале чемпионов ГТО «Игры ГТО»

Source: Russia Ministry of Sport

Лучшие физкультурники со всей России подали заявки для участия в Первом Фестивале чемпионов ГТО «Игры ГТО» и уже приступили к прохождению отборочных этапов.

Фестиваль собирает команды, в которые войдут сильнейшие спортсмены-любители, способные выполнять нормативы ГТО с максимальным результатом.

В настоящее время отборочные этапы проходят по всей стране и с каждым днём география участников расширяется.

Хабаровский край одним из первых бросил клич среди своих физкультурников – отозвались десятки золотых значкистов и в кратчайшие сроки была собрана команда из четырёх муниципальных образований. Уже сегодня шесть участников готовятся к предстоящим соревнованиям.

«Про тренировки забывать никак нельзя, несмотря на занятость и на тяжёлые трудовые будни, – заметил член сборной команды Хабаровского края, представитель VIII ступени ГТО Сергей Павлов. – Мне доставляет удовольствие посещение спортзала после рабочего дня. Нужно думать о своём здоровье, о физической форме! Ведь, бесценны такие моменты, участие в таких глобальных мероприятиях, как Игры ГТО. Самое главное – мы наберёмся бесценного опыта, сможем наконец-то проверить свои силы в соревновательной борьбе с соперниками из других регионов России. И в целом, хотелось бы сполна насладиться данной поездкой и приехать в родной край с победой».

Амурская область решила не отставать от соседей и уже подготовила своих чемпионов. Отбор участников состоялся на основании муниципального фестиваля по четырём испытаниям в VI, VII, VIII возрастных ступенях. В состав команды вошли представители трёх муниципальных образований области.

В Сахалинской области представители комплекса ГТО решили пойти немного другим путём и разослали приглашения на отборочный этап золотым значкистам, которые получили свои награды в течение последних трёх лет. Одним из главных критериев отбора стало отсутствие у кандидатов спортивных разрядов или званий.

«Мы обратили внимание на людей, которые регулярно посвящают своё время здоровому образу жизни и именно среди них мы выбрали лучших из лучших. Пусть победит сильнейший, например, команда с Сахалина!», – сказал начальник отделения регионального центра тестирования ВФСК ГТО Виктор Пальшин.

В Самарской области в качестве ориентира при отборе были определены результаты, показанные участниками всероссийских этапов фестивалей комплекса ГТО в предыдущие годы. Также в соцсетях регионального оператора была проведена акция «Хочу в Кисловодск». В рамках акции заявки на участие в Играх ГТО мог прислать любой житель Самарской области, указав свои результаты в многоборье ГТО. Одной из участниц команды Самарской области стала уроженка пгт. Безенчук Мария Серенкова, обладательница золотого знака отличия ГТО.

«Зимой я участвовала в областном этапе фестиваля комплекса ГТО среди трудовых коллективов, весной готовилась выступить за сборную «Роснефти» на всероссийском фестивале. Мероприятие отменилось из-за пандемии, но желание выступить не пропало. Поэтому и направила заявку на участие в Играх ГТО. Я занимаюсь лёгкой атлетикой, участвую в спартакиаде, в областных соревнованиях по бегу и по полиатлону. Всегда стараюсь держать себя в форме. Очень интересно будет помериться силами с участниками из других регионов», – поделилась Мария Серенкова.

Свою команду собрала и Нижегородская область. Региональный оператор поставил задачу всем центрам тестирования в кратчайшие сроки определить в своих округах золотых значкистов с максимальными результатами в таких нормативах ГТО, как подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины) / на низкой перекладине 90 см (женщины); наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье; бег на 60 м; стрельба из электронного оружия. Собрав заявки со всей области, региональный оператор ГТО, согласно 100-очковой таблице оценки выполнения испытаний, выбрал сильнейших в каждой ступени.

«Нами не ставилась задача набрать в команду действующих спортсменов, которые могут демонстрировать космические результаты в отдельных нормативах комплекса ГТО. Состав команды сложился из людей, безусловно, близко связанных с физической культурой и спортом, которые имеют невероятное желание стать частью такого масштабного мероприятия ГТО», – прокомментировал процесс отбора региональный оператор ГТО.

Усердная борьба конкурсантов от Калужской области развернулась в манеже ГБУ КО «СШОР «Многоборец», где им предстояло выполнить нормативы комплекса ГТО, включённые в программу Фестиваля. 21 ноября были определены кандидаты в сборную от региона.

«Участников Всероссийского фестиваля ждёт насыщенная спортивная программа, и поэтому основным критериями отбора стало не только наличие золотого знака отличия ГТО, но и хорошая физическая подготовка по заявленным дисциплинам. Участники, показавшие наилучшие результаты, войдут в состав команды, которая и представит калужский регион на Фестивале чемпионов «Игры ГТО», – рассказала начальник отдела управления ГТО Ирина Овсянкина.

Первый Фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО» пройдёт с 10 по 14 декабря в Кисловодске. Мероприятие приурочено к 90-летию создания исторического Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР», которое будет отмечаться в 2021 году.

Пресс-служба Минспорта России

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