В Республике Крым прокуратура помогла труженице тыла получить статус ветерана Великой Отечественной войны

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Центрального района г. Симферополя Республики Крым провела проверку по обращению 85-летней местной жительницы о нарушении ее прав.

Установлено, что жительница республики, будучи 8-летней девочкой, обучаясь в Перво-Эртильской школе Воронежской области, где размещался военный госпиталь, с 1943 по май 1945 года принимала участие в уходе за раненными, оказывая им первую медицинскую помощь.

Однако региональным министерством пенсионерке отказано в установлении статуса ветерана в связи с недостаточностью данных, подтверждающих факт осуществления трудовой деятельности в годы Великой Отечественной войны.

Выступая в защиту прав пожилой женщины, прокурор направил в суд заявление об установлении юридического факта – ее работы в тылу в военное время.

В судебном заседании прокурор представил архивные документы и другие неопровержимые доказательства того, что во время Великой Отечественной войны женщина фактически работала медсестрой.

Судом требования прокуратуры удовлетворены.

На основании решения суда жительнице г. Симферополя присвоен статус ветерана Великой Отечественной войны.

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