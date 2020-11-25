Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#ОКП#Набор 201825.11.2020 17:21

В ЦПК завершился Государственный экзамен

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина завершился двухдневный Государственный экзамен у группы кандидатов в космонавты-испытатели набора 2018 года.

Сегодня, 25 ноября 2020 года, итоговое испытание по окончании курса общекосмической подготовки состоялось у Сергея Микаева, Кирилла Пескова, Олега Платонова и Евгения Прокопьева. Днем ранее Госэкзамен прошел у кандидатов в космонавты Константина Борисова, Александра Горбунова, Александра Гребенкина Сергеевича и Алексея Зубрицкого.

Решение о присвоении экзаменуемым звания «космонавт-испытатель» будет принято на заседании Межведомственной квалификационной комиссии (МВКК) по оценке подготовки кандидатов в космонавты-испытатели набора 2018 года.

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