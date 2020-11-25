Г. Карелова: Работа воронежских ученых-медиков пополнила список открытий мирового уровня

Source: Russia – Council of the Federation

Воронежские ученые-медики удостоены премии Правительства в области науки и техники.

В Москве были вручены премии Правительства в области науки и техники 2020 года. В числе лауреатов – представители научной школы Воронежа, ученые Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко: заведующий кафедрой общей хирургии Александр Глухов и заведующий кафедрой микробиологии Андрей Земсков.

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«История Воронежской науки богата на имена талантливых ученых. Наш город ласково называют «колыбелью изобретателей». Многие ноу-хау, без которых невозможно представить современную жизнь были сделаны именно воронежцами», — заявила заместитель Председателя Совета Федерации, сенатор от Воронежской области Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области .

«Работа современных воронежских ученых-медиков пополнила список открытий мирового уровня. Такие победы подкрепляют чувство гордости за Воронежскую область», — сказала она.

Сенатор подчеркнула, что труд лауреатов не просто продвигает вперед медицинскую науку, но и помогает сохранить самое дорогое — здоровье людей. Вице-спикер выразила уверенность, что ученые не остановятся на достигнутом, а их знания, талант и целеустремленность и впредь будут приносить пользу.

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