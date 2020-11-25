И. Рукавишникова провела конференцию, посвященную правовому просвещению в Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Участники обсудили в режиме видеоконференции опыт организации правового просвещения граждан в регионах РФ и за рубежом.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела конференцию на тему «Системы правовой помощи и правового просвещения в Российской Федерации: проблемы и перспективы».

Участники обсудили опыт организации правового просвещения граждан в регионах РФ и за рубежом.

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В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по обороне и безопасности Маргарита Павлова, ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области судья Верховного Суда РФ, председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, заместитель начальника правового управления, помощник Генерального прокурора РФ Игорь Белоусов, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина, представители Министерства юстиции РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства экономического развития РФ, Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, профильных вузов и экспертного сообщества.

Ирина Рукавишникова отметила, что речь идет, прежде всего, о реализации Федерального закона об оказании бесплатной правовой помощи и аналогичных региональных законов. «Каждый регион имеет наработанную практику, которой может поделиться».

В течение года СФ плодотворно работал с Министерством юстиции по различным вопросам, в частности, по вопросу создания единого портала правовой информации

Она отметила, что в течение года СФ плодотворно работал с Министерством юстиции по различным вопросам, в частности, по вопросу создания единого портала правовой информации. «Эта идея в прошлом году впервые была высказана в Совете Федерации, затем поддержана профильным Министерством».

«Мы движемся к реализации этого проекта и не снимаем его с контроля в Совете Федерации», — указала парламентарий.

Конференция на тему «Системы правовой помощи и правового просвещения в Российской Федерации: проблемы и перспективы»

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Ирина Рукавишникова

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Ирина Рукавишникова провела конференцию на тему «Системы правовой помощи и правового просвещения в Российской Федерации: проблемы и перспективы»

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Ирина Рукавишникова

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Конференция на тему «Системы правовой помощи и правового просвещения в Российской Федерации: проблемы и перспективы»

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Маргарита Павлова, которая представляет в СФ исполнительный орган государственной власти Челябинской области, подчеркнула, что в регионе с каждым годом растет количество людей, получающих бесплатную правовую помощь. Наиболее активно за ней обращаются инвалиды, малоимущие, многодетные. В 2019 году было представлено в главное управление юстиции Челябинской области более двух тысяч отчетов об оказании бесплатной юридической помощи, гражданам оказано 7600 видов бесплатной юридической помощи. Адвокатам на основании представленных отчетов было выплачено около 4 миллионов 300 тысяч рублей.

Сенатор отметила, что по‑прежнему является недостаточным уровень информированности граждан о возможности получения бесплатной юридической помощи. «Этим пользуются юристы-мошенники. Правоохранительные органы редко возбуждают уголовные дела в этой сфере, проблема нарастает. Так называемые «юристы-гастролеры» создают сеть таких организаций, которые «обрабатывают» людей и забирают у них серьезные деньги».

Виктор Момотов указал, что право на бесплатную квалифицированную юридическую помощь является важнейшим социальным благом, которое обеспечит реализацию остальных конституционных гарантий в стране. Он обратил внимание на ресурсы, которые можно использовать для улучшения качества такой помощи. Это так называемые юридические клиники, которые создаются в институтах и университетах, где есть одаренные студенты под руководством преподавателей могут оказывать хорошую квалифицированную помощь в написании соответствующих документов и готовить эти документы для полдачи их в суд. Недавно появился институт судебных примирителей, они могли бы также взять на себя функции оказания бесплатной юридической помощи. Также можно использовать для получения информации веб-ресурсы, которые создаются в судах, считает он.

В рамках конференции представителями органов государственной власти Ростовской, Ульяновской, Архангельской, Самарской областей и Краснодарского края были представлены лучшие практики оказания бесплатной юридической помощи на территории указанных субъектов РФ.

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