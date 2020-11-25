Минэнерго планирует вывести подключение к электросетям на Единый портал госуслуг

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 25 ноября. – В рамках развития цифровизации в электроэнергетике Минэнерго совместно с другими федеральными органами власти прорабатывает возможность оформления услуги по подключению к электросетям через Единый портал государственных услуг, сообщил Юрий Маневич.

Заместитель Министра в среду выступил на совместном заседании двух секций Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по энергетике на тему «Ассоциация «Цифровая энергетика» как отраслевой центр компетенций цифровой трансформации электроэнергетики».

Ассоциация «Цифровая энергетика» была создана компаниями отрасли при поддержке Минэнерго в 2019 году. Юрий Маневич отметил, что электроэнергетика была всегда одной из самых сложных отраслей в технологическом плане и всегда требовала высокой квалификации от энергетиков, а процессы цифровизации выдвигают ещё более высокие требования.

«В части развития цифровизации отрасли необходимо отметить, что в настоящее время Минэнерго совместно с Минкомсвязью, Минэкономразвития и другими ФОИВами ведёт работу по созданию возможности для заявителей получить услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям через единый Портал ТП, который будет размещён непосредственно на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Это позволит реализовать для заявителей единообразие в прохождении процедуры технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства по всей России без похода в офис компании. Участие в этой работе также принимает компания «Россети», – сообщил Юрий Маневич.

Запись выступления Юрия Маневича смотрите по ссылке.

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