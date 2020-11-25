Н. Семисотов и С. Горняков приняли участие в награждении детей-героев в Волгоградской области

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе торжественной церемонии пятерым школьникам вручены медали Совета Федерации «За проявленное мужество».

Представители в СФ от исполнительного и законодательного (представительного) органов государственной власти Волгоградской области Николай Семисотов СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области и Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области приняли участие в награждении в регионе подростков, совершивших героические поступки. Торжественное мероприятие состоялось в Волгоградской областной Думе в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

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В ходе церемонии медали Совета Федерации «За проявленное мужество» вручены пятерым школьникам. Рискуя собой, они пришли на помощь людям в различных экстремальных ситуациях: спасли тонущих людей, помогли выбраться из горящего дома.

«Неравнодушие, готовность прийти на помощь любому, кто попал в беду, — это признак гражданственности, чувства долга и ответственности не только перед собой, но и перед обществом, в котором мы все живём. Замечательно, когда такие важные качества проявляются в столь юном возрасте», — отметил Николай Семисотов.

Николай Семисотов и Сергей Горняков приняли участие в награждении детей-героев в Волгоградской области

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Николай Семисотов и Сергей Горняков приняли участие в награждении детей-героев в Волгоградской области

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Николай Семисотов и Сергей Горняков приняли участие в награждении детей-героев в Волгоградской области

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Николай Семисотов и Сергей Горняков приняли участие в награждении детей-героев в Волгоградской области

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Николай Семисотов и Сергей Горняков приняли участие в награждении детей-героев в Волгоградской области

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Николай Семисотов и Сергей Горняков приняли участие в награждении детей-героев в Волгоградской области

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«С виду обычные ребята в чрезвычайных обстоятельствах показали себя настоящими героями. Участники сегодняшнего торжества являются примером не только для своих сверстников, но и для взрослых. Для меня большая честь — вручить им эти заслуженные награды», — сказал Сергей Горняков.

В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов и врио начальника главного Управления МЧС России по региону Андрей Таросян.

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