О. Алексеев: Депутаты Саратовской области приняли социально направленный бюджет

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор участвовал в заседании регионального парламента.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе принял участие в заседании Саратовской областной Думы.

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Сенатор отметил, что одним из основных вопросов обсуждения стало принятие регионального закона «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

«Согласительная комиссия рассмотрела предварительные итоги социально-экономического развития региона в текущем году, учла информацию Счетной палаты, предложения прокуратуры. В итоге расходная часть выросла на 651 миллион рублей. Средства направлены, в частности, на ремонт школ, обустройство школьных территорий, приобретение пожарных машин, поддержку малого и среднего предпринимательства», — сказал Олег Алексеев.

Олег Алексеев участвовал в заседании регионального парламента

Кроме того, добавил он, выделены 120 млн руб. на программу реализации местных инициатив, которая пользуется успехом в районах области.

Парламентарий подчеркнул, что региональный бюджет сохраняет социальную направленность: 72 проц. расходной части будут направлены на выполнение социальных обязательств. Все меры поддержки сохранены и проиндексированы. В результате работы согласительной комиссии доходы на 2021 г. составят 110,7 млрд руб., расходы — 121 млрд руб., дефицит бюджета — 15 проц. собственных доходов.

Олег Алексеев участвовал в заседании регионального парламента

«Работа с основным финансовым законом 2021 года будет продолжаться, чтобы при всей сложности бюджета выполнялись все главные обязательства. Правительство региона также продолжит работу по привлечению дополнительных налоговых и неналоговых доходов, по эффективному использованию бюджетных средств. За 2020 год доходная часть областного бюджета возросла почти на 20 миллиардов рублей по сравнению со значениями 2019 года», — подытожил Олег Алексеев.

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