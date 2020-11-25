Павел Сорокин: «Россия потенциально может экспортировать десятки миллионов тонн водорода как в западном, так и восточном направлении»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 25 ноября. – Россия заинтересована в развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с немецкой стороной в области водородной энергетики, включая обмен лучшими практиками, совместную реализацию пилотных проектов по производству и поставке водорода в Германию, участие в формировании международных стандартов отрасли, кооперацию заинтересованных представителей государственных структур, научного сообщества и крупных компаний ТЭК с обеих сторон, сообщил Павел Сорокин в рамках участия в мероприятиях Российско-Германской внешнеторговой палаты.

Он напомнил, что согласно Энергостратегии до 2035 года, Россия должна войти в число мировых лидеров по производству и экспорту водорода. В октябре 2020 года Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по развитию водородной энергетики до 2024 года. В числе её ключевых мероприятий Павел Сорокин выделил разработку Концепции развития водородной энергетики, мер государственной поддержки, отечественных энергоэффективных технологий получения, транспортировки и хранения водорода, совершенствование нормативно-правовой базы, развитие кадрового потенциала и международного сотрудничества. На текущий момент уже начата разработка Концепции развития водородной энергетики.

Говоря о потенциале России, замминистра отметил, что страна может поставлять на экспорт не 2 млн тонн водорода, прописанные в Энергостратегии, а значительно больше, при условии преодоления существующих барьеров, в том числе технологических.

«Наш прогноз рынка, хоть и консервативный, но впечатляющий, поэтому мы считаем, что наш потенциал гораздо больше. Я говорю о возможности России экспортировать в 2035 году при условии прогресса технологий во много раз больше, чем 2 млн тонн. То есть мы говорим здесь, что возможно экспортировать десятки миллионов тонн водорода потенциально как в западном, так и восточном направлении», – сообщил Павел Сорокин.

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