Source: Russia – Council of the Federation

Для Чукотки важно развитие новых инвестпроектов при строгом соблюдении экологической безопасности, на обеспечение которой надо ориентировать законодательство, уверена сенатор.

Развитие Арктики — одна из стратегических задач государственной политики, заявила член Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа Анна Отке. ОткеАнна Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа

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Сенатор прокомментировала итоги заседания Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, на котором обсуждались актуальные темы обеспечения экологического благополучия населения в Арктической зоне РФ.

Парламентарий напомнила, что в Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации экологии посвящено несколько разделов.

По словам Анны Отке, северные регионы давно поднимают тему накопленного мусора. Пришло время делать «генеральную уборку» в Арктике, обеспечив ее очистку от металлолома, оставшегося с советского периода: в Арктической зоне насчитывается пятьсот объектов, негативно влияющих на окружающую среду.

Для Чукотки, как и для всех арктических регионов, важно развитие новых инвестиционных проектов при строгом соблюдении экологической безопасности

«Для Чукотки, как и для всех арктических регионов, важно развитие новых инвестиционных проектов при строгом соблюдении экологической безопасности. В настоящее время законодательство направлено на компенсационные меры по возмещению ущерба окружающей среде, но нужно направлять его на недопущение экологического ущерба», — подчеркнула сенатор.

«Задача законодателей и органов государственной власти в закреплении в законодательстве современных стандартов корпоративной ответственности бизнеса, а также в имплементации принципа «Предварительного осознанного согласия» для того, чтобы при разработке недр учитывалось и мнение местных жителей», — отметила Анна Отке.

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