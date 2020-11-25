Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятия сессии пройдут в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 26–27 ноября в очном и дистанционном форматах.

В Санкт-Петербурге состоятся мероприятия осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств. Мероприятия пройдут в Таврическом дворце в очном и дистанционном форматах.

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26 ноября сенаторы примут участие в заседаниях постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи СНГ: по экономике и финансам, по социальной политике и правам человека, по культуре, информации, туризму и спорту.

27 ноября Председатель Совета Федерации, Председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга проведет заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств, состоится Пятьдесят первое пленарное заседание Ассамблеи.

По словам Валентины Матвиенко, проведение нынешнего заседания Межпарламентской Ассамблеи очень актуально. «Период пандемии укрепил наше взаимодействие, особенно в гуманитарной сфере», — отметила глава СФ. Среди вопросов, которые будут обсуждаться, Председатель СФ назвала обмен опытом по борьбе с пандемией, опытом лечения и принятия мер поддержки экономики, социальной поддержки граждан.

«Актуальными останутся и традиционные вопросы повестки МПА. Это в первую очередь вопросы гармонизации законодательств наших стран, что крайне важно для создания единого экономического и гуманитарного пространства».

Будет рассмотрен целый ряд модельных законов, в частности модельные Избирательный, Трудовой кодексы, рассказала Валентина Матвиенко. «Мы рассмотрим также модельные законы о беженцах, о парламентском контроле, вопросы взаимодействия по пресечению преступлений с использованием интернет-пространства, информационных технологий. Большое внимание будет уделено и обсуждению вопросов экологии».

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