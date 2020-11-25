Сенаторы приняли участие в пленарном заседании 56-й Генеральной ассамблеи ПАЧЭС

Source: Russia – Council of the Federation

Алексей Кондратенко избран заместителем Председателя ПАЧЭС.

Сенаторы Российской Федерации — заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Мурат Хапсироков, ХапсироковМурат Крым-Гериевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Адыгея член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края член Комитета СФ по международным делам Олег Селезнев СелезневОлег Викторовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея приняли участие в работе пленарного заседания 56-й Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Мероприятие состоялось в формате видеоконференции.

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В ходе рассмотрения процедурных вопросов член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко избран заместителем Председателя ПАЧЭС.

Ассамблея также избрала представителя Греции Милтиадиса Макриянниса на должность заместителя Генерального секретаря по организационным вопросам. На выборах заместителя Генерального секретаря ПАЧЭС по Межпарламентскому сотрудничеству и протоколу члены ассамблеи подавляющим большинством голосов поддержали кандидатуру представителя Румынии Даниэля Дульки.

Наряду с процедурными вопросами основное внимание ассамблеи уделено рассмотрению и утверждению докладов и рекомендаций комитетов ПАЧЭС, посвященных теме «Роль парламентов в борьбе с пандемией: экономические, социальные и правовые аспекты».

При обсуждении рекомендации Комитета ПАЧЭС по правовым и политическим вопросам, российские парламентарии вновь акцентировали внимание коллег на успехах России в создании вакцин от коронавирусной инфекции и предложили интенсифицировать сотрудничество в сфере их разработки и применения. Принятые рекомендации будут направлены на рассмотрение Совета министров иностранных дел ЧЭС.

Парламентарии также утвердили отчет о деятельности ассамблеи в 2020 году, приняли план мероприятий и бюджет на следующий год.

По завершении ассамблеи председательство в ПАЧЭС в первой половине 2021 года перешло к Парламенту Республики Молдова.

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