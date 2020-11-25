Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#МКС-64#Космический урок25.11.2020 17:23

Состоялся четвертый космический урок с включением экипажа МКС

Сегодня, 25 ноября 2020 года, состоялся четвертый космический урок Госкорпорации «Роскосмос» по биологии на тему «Жизнь без давления и тяготения» с прямым включением с борта Международной космической станции. В рамках урока эксперты и космонавты Роскосмоса вместе со школьниками ответили на важные вопросы о возможности жизни за пределами космической станции, изучали жизнедеятельность бактерий в условиях невесомости, а также рассмотрели какие физиологические изменения происходят во время пребывания в космосе.

В уроке приняли участие воспитанники детского технопарка «Кванториум» города Омска, парка «Патриот» города Иркутска, участники Всероссийского патриотического форума космонавтики и авиации «КосмоСтарт», учащиеся инженерно-технологической школы № 777 г. Санкт-Петербурга, а также участники Всероссийского конкурса «Космос» из города Королева.

В прямом включении с борта станции космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков ответили на вопросы учащихся школ и рассказали о том, через какое время организм адаптируется к невесомости, какие медицинские эксперименты и обследования проходят космонавты по возвращению на Землю и какие негативные последствия пребывания микроорганизмов на борту станции могут повлиять на человека. Кроме того, в космическом уроке с площадки московского Музея космонавтики приняли участие лётчик-космонавт, Герой России Елена Кондакова и заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности человека в искусственной среде обитания, заведующий лабораторией микробной экологии человека Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Ильин.

Проект «Космический урок» реализуется Госкорпорацией «Роскосмос» и направлен на популяризацию ракетно-космической отрасли посредством общения школьников с космонавтами, находящимися на Международной космической станции и экспертами ракетно-космической отрасли Российской Федерации.

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