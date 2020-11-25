Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» выявили 28 фактов несанкционированного отбора газа

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

25 ноября 2020, 14:20

С начала 2020 года в ходе плановых проверок домовладений по Калужской области было выявлено 28 фактов несанкционированного отбора газа. В результате противоправных действий поставщику газа причинен материальный ущерб порядка 2,4 млн рублей. Для пресечения незаконных действий абонентов в правоохранительные органы было направлено 28 заявительских материалов для привлечения нарушителей к установленной законом ответственности.

На основании судебных актов 21 потребитель, использующий газ для коммунально-бытовых нужд, привлечен к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП с применением административного штрафа от 10 до 15 тысяч рублей. По факту повторного противоправного подключения газового оборудования и хищения газа возбуждено 4 уголовных дела.

За несанкционированные врезки в газовые сети и незаконное потребление газа предусмотрены административная (ст. 7.19 КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 158 УК РФ). Гражданам, ранее привлеченным к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП, за повторное самовольное подключение к газовым сетям грозит уголовная ответственность по ст. 215.3 УК РФ (до 8 лет лишения свободы). Кроме административного либо уголовного наказания, нарушители обязаны оплатить потребленный газ по установленным нормативам и возместить расходы газораспределительной организации на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения.

«Работа по обнаружению и пресечению несанкционированного отбора газа проводится постоянно и повсеместно и направлена, в первую очередь, на предотвращение несчастных случаев, обеспечение безопасности потребителей газа. Самовольные врезки в газопроводы создают угрозу возникновения аварийной ситуации, могут привести к взрывам или отравлениям угарным газом. Чтобы обеспечить безопасность потребителей газа требования законодательства становятся более жесткими и возрастает ответственность граждан за несанкционированные подключения к газовым сетям», — отметил заместитель генерального директора по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» Константин Гордиенко.

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