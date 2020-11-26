А. Варфоломеев: Палата молодых законодателей при СФ активно подключится к работе над поправками к законопроекту о молодежной политике

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Комитета по молодежной политике и спорту Палаты молодых законодателей при СФ.

Состоялось заседание Комитета по молодежной политике и спорту Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, которое открыл первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей Александр Варфоломеев. ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия В ходе мероприятия, прошедшего в онлайн-режиме, рассматривался вопрос о поправках к проекту федерального закона «О молодежной политике в РФ», принятого Государственной Думой в первом чтении.

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Александр Варфоломеев отметил значимость работы ПМЗ над подготовкой поправок в ст. 72 Конституции Российской Федерации, которые позволили создать правовую основу для принятия законопроекта. Парламентарий также призвал членов Палаты активно подключиться к работе над поправками к документу ко второму чтению.

«Прорывной момент в продвижении законопроекта наступил тогда, когда объединили свои усилия представители верхней и нижней палат российского парламента, а также заинтересованные федеральные и региональные ведомства», — подчеркнул сенатор.

Член Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова сообщила, что законопроект закрепляет основу молодежной политики в Российской Федерации, а его принятие — первый серьезный шаг к формированию самостоятельного законодательства в сфере молодежной политики.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Андрей Платонов рассказал о совместной работе в субъектах Федерации с органами государственной власти и некоммерческими организациями по формированию предложений в проект закона.

Члены ПМЗ Тереза Геворгян, Екатерина Стенякина, Дмитрий Бубнов, Екатерина Суркова, Алексей Кучин, Дмитрий Перцев и Юлия Мальфанова предложили внести ряд поправок к рассматриваемому законопроекту, которыми предполагается, в частности, закрепление понятий орган молодежного самоуправления, молодой специалист, молодой ученый, специалист по работе с молодежью.

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