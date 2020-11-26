А. Турчак: Увеличение финансирования программы по подключению сел к Интернету позволит устранить «цифровое неравенство»

Source: Russia – Council of the Federation

Для достижения этой цели Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предлагает включить в данную программу населенные пункты до 100 человек, отметил первый вице-спикер СФ.

Поручение Президента России об увеличении финансирования в 2021 году программы обеспечения интернетом малых населенных пунктов поможет ускорить решение проблемы «цифрового неравенства», считает первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области

По его словам, у каждого жителя нашей страны должна быть возможность пользоваться цифровыми сервисами, работать и учиться онлайн.

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Для достижения этой цели Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предлагает включить в данную программу населенные пункты до 100 человек, отметил Андрей Турчак. «Увеличение финансирования позволит быстрее обеспечить интернетом людей, проживающих в селах», — уверен парламентарий.

Первый вице-спикер СФ напомнил, что на заседании Совета по развитию цифровой экономики, прошедшего в Мурманске, представители регионов предложили включить в итоговую резолюцию пункт о необходимости рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон «О связи» в части обеспечения услугами связи населенные пункты численностью до 100 человек. «Члены Совета такую инициативу поддержали», – сообщил Андрей Турчак, подчеркнув, что в нынешних условиях скоростной интернет является жизненной необходимостью.

Цифровизация – это локомотив развития регионов, за ней будут тянуться остальные сферы деятельности

Как отметил первый вице-спикер Совета Федерации, распространение интернета позволит развивать телемедицину, предоставлять госуслуги в режиме онлайн, совершать необходимые банковские платежи и операции. «В целом, цифровизация – это локомотив развития регионов, за ней будут тянуться остальные сферы деятельности. Не должно остаться даже самых малых сел, где люди отрезаны от глобальной сети. И решение этой проблемы – одна из ключевых задач нашего Совета», – подчеркнул Андрей Турчак, добавив, что ранее Совету Федерации вместе с Правительством РФ уже удалось отстоять сохранение финансирования программы по подключению к интернету малых посёлков в полном объеме.

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