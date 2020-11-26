Виктория Мешкова выиграла второе «золото» на Чемпионате Европы по скалолазанию, Дмитрий Факирьянов – бронзовый призёр

Source: Russia Ministry of Sport

25 ноября на Чемпионате Европы по скалолазанию в Москве были разыграны медали в дисциплине «трудность».

В женских соревнованиях золотую награду завоевала россиянка Виктория Мешкова, «серебро» взяла чешка Элиска Адамовска, «бронзу» – Молли Томпсон-Смит из Великобритании.

Виктория Мешкова стала первой в истории спортсменкой, которая выиграла две золотые медали на одном Чемпионате Европы по скалолазанию. Два дня назад она была сильнейшей в боулдеринге.

В мужских состязаниях россиянин Дмитрий Факирьянов завоевал «бронзу». Первенствовал швейцарец Саша Леманн, «серебро» у бельгийца Николаса Коллина.

Российские скалолазы обновили рекорд сборной по количеству медалей, выигранных на одном Чемпионате Европы. Ранее лучшим достижением было семь наград в 2006 году. На нынешнем турнире в Москве в активе сборной России уже девять медалей.

Главное событие Чемпионата Европы – розыгрыш олимпийских лицензий по итогам многоборья – состоится 28 ноября.

Чемпионат Европы в Москве является последним отборочным мероприятием для европейских скалолазов на Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония), которые состоятся в 2021 году. По одной путёвке у мужчин и женщин будут разыграны по итогам многоборья. Борьба за них началась с первых дней турнира: по результатам выступления в отдельных дисциплинах (скорости, боулдеринге и трудности) определятся по двадцать сильнейших скалолазов-универсалов, которые будут допущены до квалификации многоборья.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Викторию Мешкову и Дмитрия Факирьянова с завоеванием медалей на Чемпионате Европы и желает новых успехов и достижений!

Фото: Леонид Жуков / Федерация скалолазания России

Пресс-служба Минспорта России

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