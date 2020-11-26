Восстановлена работа линии 110 кВ Патрокл – Голдобин во Владивостоке

Source: Russia Ministry of Energy

Энергетики оперативно устранили нарушения в работе линии 110 кВ Патрокл – Голдобин, от которой зависит энергоснабжение Первомайского района Владивостока. В 09-59 по местному времени (02-59 мск) из-за обрыва провода произошло отключение линии. В 15-15 линия была включена под напряжение и начала набор нагрузки, в 15-26 подано напряжение всем потребителям.

В настоящее время при координации Минэнерго продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения потребителей в пяти населённых пунктах Приморского края, в том числе во Владивостоке (около 5 400 человек).

К аварийно-восстановительным работам привлечены 34 бригады (252 специалиста и 76 единиц специальной техники).

Минэнерго России, Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) продолжают держать на особом контроле ликвидацию последствий нарушений электроснабжения в Приморском крае.

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