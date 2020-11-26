В «Газпром добыча Ямбург» прошел экологический аудит

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

26 ноября 2020, 16:00В ООО «Газпром добыча Ямбург» завершился единичный внутренний аудит по системе экологического менеджмента (СЭМ) ПАО «Газпром». В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой аудиторы провели его в удаленном режиме. Проверяли выполнение требований ISO 14001:2015, корпоративных экологических целей, требований нормативных и организационно-распорядительных документов СЭМ Газпром, требований, принятых обязательств в области охраны окружающей среды. По итогам аудита система экологического менеджмента ПАО «Газпром» в ООО «Газпром добыча Ямбург» соответствует критериям аудита, результативна, поддерживается в рабочем состоянии. Декларация о соответствии доступна на сайте компании.

Справка

ООО «Газпром добыча Ямбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Работает в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основной вид деятельности — добыча газа, газового конденсата. Предприятие владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов с Ямбургского и Заполярного месторождений. Также готовит к промышленной разработке Северо-Каменномысский, Каменномысское-море, Обской, Чугорьяхинский, Тазовско-Заполярный, Южно-Парусовый и, в рамках совместного предприятия, Парусовый, Северо-Парусовый и Семаковский участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Антипаютинского и Тота-Яхинского месторождений.

Подготовка газа к транспорту осуществляется на 14 установках комплексной и 5 установках предварительной подготовки газа.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» работают более 11 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

СЭМ ООО «Газпром добыча Ямбург» — это часть общей системы руководства и управления компанией, которая обеспечивает охрану окружающей среды (ООС) на лицензионных участках эксплуатируемых и обустраиваемых месторождений и реализует экологическую политику ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Ямбург». Она внедрена, поддерживается и постоянно совершенствуется для достижения запланированных результатов в области ООС, в том числе улучшения экологической результативности.

Руководство компании «Газпром добыча Ямбург» определяет свою экологическую политику и принимает на себя определенные обязательства в ООС в соответствии с рекомендациями стандарта ГОСТ Р ИСО 14001–2015.

Экологическая политика определяет общий смысл, основополагающие принципы, цели, направления и инструменты деятельности компании в области ООС и использования природных ресурсов. Экологическая политика устанавливает уровни ответственности за состояние окружающей среды и экологическую результативность.

MIL OSI