В Ивановской области вынесен приговор по уголовному делу о покушении на сбыт крупной партии наркотических средств

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ивановский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Челябинской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Установлено, что подсудимый посредством сети «Интернет» приобрел у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наркотические средства на общую сумму около 3 млн рублей.

На арендованном автомобиле он прибыл в Ивановскую область, где в заранее оговоренном месте обнаружил тайник, из которого изъял свертки с веществом массой около 3 кг, содержащим в своем составе наркотические средства.

Свертки подсудимый поместил в салон и багажник автомобиля и перевозил с целью дальнейшего сбыта. Преступление не было доведено до конца, поскольку в тот же день злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности злоумышленника и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI