Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании Правительства Мурманской области.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в заседании Правительства Мурманской области.

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В ходе мероприятия рассмотрены вопросы социально–экономического развития региона на ближайшие три года, проекты закона об областном бюджете и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«Выделение средств на развитие системы здравоохранения — жизненно важное направление, которое одинаково необходимо как жителям, так и медицинским работникам», — заметила парламентарий.

По словам Татьяны Кусайко, в проекте закона, который будет рассматриваться в Мурманской областной Думе 26 ноября, значительная часть денежных средств заложена на развитие социальной сферы региона.

Основной плановый документ региона основан, в частности, на положениях Послания Президента России Федеральному Собранию РФ от 15 января 2020 года, указах Президента РФ, Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах, основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также на государственных программах Мурманской области.

«Полноценное финансирование нужд социальной сферы и система социальной помощи, предусмотренные в проекте областного бюджета, направлены на поддержку каждого жителя Мурманской области», — заявила Татьяна Кусайко.

Она считает, что такой бюджет позволит обеспечить необходимую разноплановую и эффективную помощь гражданам.

Сенатор отметила, что в бюджетной статье расходов на образование предусмотрено 20,3 млрд руб., в том числе и на обеспечение горячим питанием учеников младших классов. Также она рассказала, что несмотря сложную эпидемиологическую ситуацию и связанные с этим последствия, региональная экономика показывает рост по ключевым направлениям.

«Впервые за десять лет в регионе увеличилось число работников, задействованных в производственных отраслях», — сообщила Татьяна Кусайко.

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