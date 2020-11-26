Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#РКК Энергия#МКС26.11.2020 18:00

В.Соловьев о работе МКС после 2025 года

Первый заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» имени С.П. Королёва, руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев:

«Ни о каком прекращении работы Международной космической станции после 2025 года речи не идёт, так же как и не говорится о прекращении партнёрских отношений. Доклад на совете РАН по космосу носит информационный характер и не является предложением по дальнейшему развитию МКС, поэтому интерпретация тезисов доклада в ряде СМИ является неверной.

Решение о дальнейшей судьбе станции может быть принято только на правительственном уровне после детальной проработки решений, которые будут предложены Госкорпорации „Роскосмос“ предприятиями ракетно-космической отрасли, отвечающими за полёт станции, в первую очередь РКК „Энергия“, а также обсуждения с партнёрами по программе МКС».

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