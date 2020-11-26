Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Конкурс#Космос26.11.2020 14:37

Завершился XL Всероссийский конкурс «Космос»

В городе Королёве 25 ноября 2020 года завершил свою работу 40-й юбилейный Всероссийский молодёжный конкурс исследовательских работ и инженерных проектов «Космос», посвящённый памяти лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Александра Александровича Сереброва. В этом году он прошел в дистанционном формате на базе Технологического университета при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и Всероссийского молодёжного аэрокосмического общества «Союз».

Конкурс «Космос» — это создание условий для развития школьников и молодежи в сфере технических и естественных наук, в том числе профессиональном самоопределении в интересах российской ракетно-космической отрасли. В рамках образовательной и деловой программ для участников были организованы образовательно-интерактивные встречи, мастер-классы и инженерные практикумы с космонавтом Роскосмоса, Героем России Алексеем Овчининым и экспертами ракетно-космической промышленности. Желающие смогли попробовать свои силы в онлайн-игре «Космический квест», расширить знания об отечественной космонавтике, совершив видеоэкскурсии на ведущие предприятия ракетно-космической отрасли Российской Федерации, а также поучаствовать в четвертом космическом уроке Госкорпорации «Роскосмос» по биологии на тему «Жизнь без давления и тяготения» с прямым включением с борта Международной космической станции. В течение трех дней финалисты конкурса «Космос» в онлайн-режиме в рамках 9 секций конкурса защищали свои проекты и исследовательские работы перед профессорами Технологического университета и специалистами отрасли.

«Конкурс „Космос“ имеет богатую историю и был основан Михаилом Тихонравовым, сподвижником Сергея Королева. В 1992 году конкурс был воссоздан летчиком-космонавтом, Героем Советского Союза Александром Серебровым. На протяжении долгих лет конкурс успешно развивается и является одним из важных проектов в системе образовательных и профориентационных проектов, реализуемых при поддержке Госкорпорации „Роскосмос“. Конкурс направлен на раскрытие инженерно-технического творческого потенциала детей и молодежи, реализацию проектов и инициатив в интересах российской ракетно-космической отрасли», — отметил директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.

С успешным завершением конкурса ребят поздравили президент Технологического университета Татьяна Старцева, ректор вуза Алексей Щиканов, главный специалист Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Алексей Чувильский и лётчик-космонавт, Герой России, руководитель Всероссийского молодёжного аэрокосмического общества «Союз» Александр Лазуткин.

В этом году в финал конкурса «Космос» вышли 65 проектов из разных регионов России, призовые места получили 32 проекта. По итогам конкурса победители были отмечены памятными наградами от Госкорпорации «Роскосмос», а 10 авторов лучших работ в качестве награды поучили сертификаты на участие в «Космическая смена» в одном из Всероссийских детских образовательных центров. Конкурсная программа проводилась по следующим тематическим направлениям: практическое ракетомоделирование; проекты ракетно-космической техники будущего; ракетно-космическая техника прошлого и настоящего (модели и макеты); робототехника и электроника; алгоритмы; программные, архитектурные и инфраструктурные решения; прикладная космонавтика и дистанционное зондирование Земли; космические исследования: демонстраторы и эксперименты; исследования космоса: астрономия, астрофизика; методическое обеспечение космического образования.

MIL OSI