М. Ахмадов: Интерес к законопроекту о молодежной политике подтверждается поддержкой его концепции в субъектах РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о работе над проектом закона.

Запрос на законопроект о молодежной политике подтвержден поддержкой его концепции всеми субъектами Российской Федерации, заявил заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов. АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики

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Парламентарий выступил с докладом в ходе «круглого стола» Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока на тему «Совершенствование правового регулирования государственной молодежной политики: региональный аспект».

По инициативе сенаторов в тексте ст. 72 Конституции РФ впервые появилось упоминание о молодежной политике, как предмете совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов

Мохмад Ахмадов напомнил, что по инициативе сенаторов в тексте ст. 72 Конституции РФ впервые появилось упоминание о молодежной политике, как предмете совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.

Мохмад Ахмадов

«Сенаторами совместно с депутатами ГД в развитие положений российской Конституции в июле был внесен проект федерального закона, устанавливающий правовую основу и вектор молодежной политики.», — отметил он.

11 ноября законопроект принят в первом чтении Государственной Думой, в настоящее время ведется доработка его положений.

По итогам «круглого стола» были разработаны рекомендации для доработки законопроекта.

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