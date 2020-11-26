Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании «круглого стола» по вопросам маркировки упакованной воды.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в заседании «круглого стола» на тему «Маркировка упакованной воды». Мероприятие прошло на площадке Торгово-промышленной палаты.

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В ходе заседания сенатор рассказал о важности маркировки упакованной воды и отметил, что тема обеспечения населения качественной и безопасной питьевой водой, а также вопросы реализации мер по противодействию ее незаконному обороту актуальны и государственно значимы.

Парламентарий проинформировал, что накануне первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области провел парламентские слушания, посвященные мерам по противодействию незаконному обороту питьевой воды, включая природную минеральную воду.

Сергей Митин сообщил, что на этом заседании Роскачеством были представлены предварительные итоги проведения беспрецедентного исследования рынка упакованной питьевой воды. Было охвачено более 200 торговых марок воды, которые занимают более 68 проц. рынка минеральной лечебной и почти 85 проц. рынка прочей питьевой воды. «Исследованием подтверждена информация о присутствии на российском рынке контрафакта и фальсификата. По официальным данным Минпромторга, представленным в Совет Федерации, доля контрафактной продукции по итогам 2019 года по упакованной питьевой воды составляет 24 – 47 процентов», — отметил Сергей Митин.

По словам сенатора, наличие правовых пробелов в национальном законодательстве позволяет нелегальной продукции присутствовать на рынке. «Решением этой проблемы должно стать создание национальной системы качества и прослеживаемости пищевой продукции в целом, и упакованной питьевой воды в частности», — добавил парламентарий.

Современным методом обеспечения прослеживаемости является маркировка упакованной питьевой воды средствами идентификации, считает он. «Система цифровой маркировки — технологичный инструмент контроля и регулирования рынка, показавший свою эффективность. Это действенная мера в борьбе с контрафактной и фальсифицированной продукцией, при которой каждый потребитель может четко и оперативно определить, какую воду он приобретает, где взята эта вода и соответствует ли она требованиям, установленным российским и международным законодательством», — пояснил Сергей Митин, подчеркнув, что цифровая маркировка – не панацея. «Должна работать вся система».

В мероприятии приняли участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, Роспотребнадзора, производители упакованной воды.

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