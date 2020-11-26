Открытие цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые друзья, добрый день!

Рад очень вас приветствовать, и по хорошему поводу, потому что сегодня на одной из площадок компании «Фармасинтез» – на предприятии «БратскХимСинтез», где вы и находитесь, я понимаю, в Иркутской области, – открывается новый, современный цех по производству субстанций для лекарственных препаратов.

Сразу хочу отметить, что наращивание возможностей национальной фарминдустрии – а мы уделяем этому постоянно серьёзное внимание – это всегда имеет жизненно важное значение для страны, для наших граждан, и тем более сейчас, мы все это осознаём. Поэтому прежде всего благодарю за работу всех, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта.

Мне Министр и Председатель Правительства буквально позавчера-вчера рассказывали и о компании, и об этом производстве, о ваших возможностях.

Мощности, которые сегодня вводятся в эксплуатацию, позволят нарастить выпуск качественных, эффективных лекарств, которые в том числе применяются для лечения коронавирусной инфекции, туберкулёза, сахарного диабета, гепатита, других серьёзных заболеваний. Эти препараты нужны людям, и нужны буквально каждый день.

Отмечу и то, что ваше предприятие вносит весомый вклад в замещение ряда востребованных импортных лекарств, в повышение их доступности для граждан.

И конечно, развитие таких высокотехнологичных фармацевтических производств – это и новые рабочие места, и спрос на перспективные технологии и разработки наших исследовательских команд, укрепление экспортных позиций России, точки роста для регионов, конечно.

Будем и дальше оказывать поддержку подобным проектам, нацеливать на такие задачи институты развития.

У нас программа развития фармацевтической индустрии действует уже в течение многих лет, и знаю, что и в вашем случае она работает достаточно эффективно и оказывает необходимую поддержку. Надеюсь, вы сегодня тоже об этом скажете.

Необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в этой сфере, для партнёрства наших компаний и между собой, и с зарубежными партнёрами, создавать площадки для работы наших учёных, образовательных центров. Всё это – большой очень, важный, жизненно важный для страны комплекс.

И в заключение хочу ещё раз сказать всем вам большое спасибо за результаты вашей работы. И, разумеется, желаю вам успехов и всего самого доброго.

Продолжение следует.

MIL OSI